CAGLIARI-ROMA: segui in tempo reale. A breve il fischio d'inizio (FOTO e VIDEO)

07/12/2025 alle 13:51.
maglie

La Roma va a caccia di tre punti pesanti in trasferta. Alle ore 15:00, i giallorossi di Gian Piero Gasperini scendono in campo alla Unipol Domus contro il Cagliari di Pisacane. Il tecnico giallorosso deve fare a meno di Wesley e lancia Tsimikas dal primo minuto sulla fascia sinistra. In attacco, fiducia al "falso nueve" Tommaso Baldanzi, supportato da Soulé e Pellegrini.



IL TABELLINO

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto; Palestra, Deiola, Adopo, Folorunsho, Obert; Borrelli, S. Esposito. 
A disp.: Ciocci, Radunović, Idrissi, Kiliçsoy, Gaetano, Prati, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Pintus, Liteta, Pavoletti, Luvumbo.
All.: Fabio Pisacane.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante (C), Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Baldanzi.
A disp.: Vásquez, Gollini, Rensch, El Aynaoui, Ferguson, Dybala, Ziółkowski, Bailey, Pisilli, Arena, Ghilardi, El Shaarawy.
All.: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Luca Zufferli. Assistenti: Tegoni - Fontemurato. IV Uomo: Di Marco. VAR: Guida. AVAR: Pezzuto.

LA CRONACA

PREPARTITA

14:47 - Il riscaldamento dei portieri:


14:21 - Inizia il riscaldamento:


14:00 - L'arrivo della squadra:


13:29 - Lo spogliatoio dei giallorossi


12:52 - Tutto pronto all'Unipol Domus