CAGLIARI-ROMA: segui in tempo reale. A breve il fischio d'inizio (FOTO e VIDEO)

La Roma va a caccia di tre punti pesanti in trasferta. Alle ore 15:00, i giallorossi di Gian Piero Gasperini scendono in campo alla Unipol Domus contro il Cagliari di Pisacane. Il tecnico giallorosso deve fare a meno di Wesley e lancia Tsimikas dal primo minuto sulla fascia sinistra. In attacco, fiducia al "falso nueve" Tommaso Baldanzi, supportato da Soulé e Pellegrini.
IL TABELLINO
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto; Palestra, Deiola, Adopo, Folorunsho, Obert; Borrelli, S. Esposito.
A disp.: Ciocci, Radunović, Idrissi, Kiliçsoy, Gaetano, Prati, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Pintus, Liteta, Pavoletti, Luvumbo.
All.: Fabio Pisacane.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante (C), Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Baldanzi.
A disp.: Vásquez, Gollini, Rensch, El Aynaoui, Ferguson, Dybala, Ziółkowski, Bailey, Pisilli, Arena, Ghilardi, El Shaarawy.
All.: Gian Piero Gasperini.
Arbitro: Luca Zufferli. Assistenti: Tegoni - Fontemurato. IV Uomo: Di Marco. VAR: Guida. AVAR: Pezzuto.
LA CRONACA
PREPARTITA
14:47 - Il riscaldamento dei portieri:
⚽️ ?#ASRoma #CagliariRoma pic.twitter.com/u9KIpIdykb
— AS Roma (@OfficialASRoma) December 7, 2025
14:21 - Inizia il riscaldamento:
? È iniziato il nostro riscaldamento #ASRoma #CagliariRoma pic.twitter.com/9XrAQHxjuL
— AS Roma (@OfficialASRoma) December 7, 2025
14:00 - L'arrivo della squadra:
?Ci siamo!#ASRoma #CagliariRoma pic.twitter.com/EeMgmPrxHU
— AS Roma (@OfficialASRoma) December 7, 2025
13:29 - Lo spogliatoio dei giallorossi
? Il nostro spogliatoio #ASRoma #CagliariRoma pic.twitter.com/2ih9X4o5ov
— AS Roma (@OfficialASRoma) December 7, 2025
12:52 - Tutto pronto all'Unipol Domus
? ?️ #ASRoma #CagliariRoma pic.twitter.com/ynjolLuNyI
— AS Roma (@OfficialASRoma) December 7, 2025