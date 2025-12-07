Serie A: Bonazzoli su rigore e Sanabria stendono il Lecce, la Cremonese vince 2-0

La Cremonese conquista una vittoria fondamentale nel lunch match della 14ª giornata di Serie A. Allo stadio Zini, i grigiorossi hanno superato il Lecce per 2-0, ottenendo tre punti importanti in chiave salvezza.

A decidere la sfida sono state le reti realizzate interamente nella ripresa. A sbloccare il risultato è stato Federico Bonazzoli, che al 53' ha trasformato con freddezza un calcio di rigore. Il raddoppio che ha messo in cassaforte il risultato è arrivato al 78' e porta la firma di Antonio Sanabria, che ha chiuso definitivamente la partita.