Romo-Como, chiarimento tra Mancini e Febregas al termine del match. Poi lunga chiacchierata del difensore con un membro dello staff ospite (FOTO)

15/12/2025 alle 22:52.
Finale teso quello dell'Olimpico tra Roma e Como. Negli ultimi istanti, infatti, c'è stato uno scontro di gioco tra Mancini e Ramon che ha causato le proteste veementi del difensore spagnolo e di tutta la panchina ospite. Al termine del match, dopo le discussioni in campo, Mancini si è avvicinato al tecnico Fabregas per chiarire la faccenda. Il difensore della Roma si è intrattenuto a lungo sul terreno di gioco, fino alle 23, per una lunga chiacchierata con un membro dello staff di Fabregas.