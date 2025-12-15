Romo-Como, chiarimento tra Mancini e Febregas al termine del match. Poi lunga chiacchierata del difensore con un membro dello staff ospite (FOTO)

Finale teso quello dell'Olimpico tra Roma e Como. Negli ultimi istanti, infatti, c'è stato uno scontro di gioco tra Mancini e Ramon che ha causato le proteste veementi del difensore spagnolo e di tutta la panchina ospite. Al termine del match, dopo le discussioni in campo, Mancini si è avvicinato al tecnico Fabregas per chiarire la faccenda. Il difensore della Roma si è intrattenuto a lungo sul terreno di gioco, fino alle 23, per una lunga chiacchierata con un membro dello staff di Fabregas.

?Chiarimento a fine match tra Mancini e Fabregas, dopo l'incontro/scontro del difensore con Ramon#RomaComo #asroma ??? pic.twitter.com/7abCGOC7tS — laroma24.it (@LAROMA24) December 15, 2025





Alle 23 Mancini è ancora in campo. Lunga chiacchierata con un membro dello staff di Fabregas pic.twitter.com/DFf8tVaueZ — laroma24.it (@LAROMA24) December 15, 2025



