Roma-Napoli, scontro verbale fra Cristante e McTominay. Il 4 allo scozzese: "Pesi 100 kg e fai 'ste sceneggiate" (VIDEO)

Scontro verbale fra Bryan Cristante e Scott McTominay. Durante il match di domenica, il centrocampista della Roma e del Napoli non se le sono mandate a dire dopo un contrasto a centrocampo. Come riportato da Dazn, il numero 4 ha detto all'avversario: "Pesi 100 kg e fai 'ste sceneggiate?". "Chiudi la bocca e sparisci", la risposta del giocatore del Napoli.



