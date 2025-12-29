Roma-Genoa, la moviola: contatto Svilar-Ostigard sanzionabile con calcio di rigore

Dirige il match dell'Olimpico l'arbitro Di Bello, assistito da Costanzo e Dei Giudici. Al VAR c'è Prontera. L'episodio più discusso della partita arriva proprio allo scadere del primo tempo, al 46', e vede protagonista il portiere giallorosso Svilar.

Su un pallone vagante in area di rigore, il portiere esce in presa alta ma, non riuscendo a intercettare la sfera prima di entrare in collisione con Ostigard. Il difensore del Genoa, in posizione regolare, non tocca il pallone, ma viene colpito da una mano di Svilar sul volto.

Nonostante le proteste e il giocatore a terra, l'arbitro Di Bello lascia correre e fischia la fine del primo tempo. A sorprendere è soprattutto il mancato intervento del VAR, che non ha richiamato il direttore di gara a una revisione al monitor. Secondo l'esperto arbitrale di DAZN, Luca Marelli, l'episodio era da sanzionare con un calcio di rigore.

I PRINCIPALI EPISODI ARBITRALI DEL MATCH

46' - Proteste del Genoa per un contatto in area: Svilar in uscita colpisce Ostigard al volto. L'arbitro e il VAR lasciano correre, ma i dubbi restano.



