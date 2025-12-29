Roma-Genoa, i convocati di Gasperini: c'è Hermoso, sorpresa Dovbyk. Ok Ziolkowski, out Baldanzi per febbre

Oggi alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico il match tra Roma e Genoa, valido per la diciassettesima giornata di Serie A. Gian Piero Gasperini ha diramato l'elenco dei convocati e nella lista figura Mario Hermoso, il quale non è al meglio a causa della pubalgia. Torna a sorpresa Artem Dovbyk nonostante le parole dell'allenatore in conferenza stampa ("Non è pronto e non sarà convocato, non è ancora in grado di calciare"), mentre resta a casa Tommaso Baldanzi per influenza. Recuperato Jan Ziolkowski, che ha smaltito l'attacco febbrile. Assenti gli infortunati Lorenzo Pellegrini e Leon Bailey. Prima chiamata in Serie A per Alessandro Romano: l'ultima convocazione del centrocampista della Primavera con i "grandi" risaliva a Rangers-Roma.

L'elenco dei convocati

Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Mirra, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Kone, Romano, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy

(asroma.com)