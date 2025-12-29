Roma-Genoa, i convocati di De Rossi: recuperati Thorsby e Cuenca (FOTO)

Oggi alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico il match tra Roma e Genoa, valido per la diciassettesima giornata di Serie A. Daniele De Rossi, allenatore del Grifone, ha diramato l'elenco dei convocati e nella lista figura Thorsby, il quale ha recuperato dal problema alla spalla rimediato contro l'Atalanta. Ok Cuenca, assenti gli infortunati Messias, Cornet, Gronbaek e Siegrist oltre allo squalificato Leali. Convocati come secondo e terzo portiere il classe 2007 Lysionok e il classe 2008 Mihelsons.

L'elenco dei convocati

Portieri: Sommariva, Lysionok, Mihelsons.

Difensori: Østigard, Marcandalli, Otoa, Vasquez, Sabelli.

Centrocampisti: Norton-Cuffy, Martin, Fini, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Masini, Stanciu.

Attaccanti: Carboni, Cuenca, Venturino, Ekuban, Vitinha, Ekhator, Colombo.



