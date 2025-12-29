ROMA-GENOA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Torna in campo la Roma dopo la festività natalizie e oggi alle ore 20:45 affronterà il Genoa diDe Rossi allo Stadio Olimpico nel match valido per la diciassettesima giornata di Serie A. I giallorossi si trovano in quinta posizione con 30 punti (-2 dalla Juventus quarta), mentre il Grifone è diciassettesimo a quota 14.
Gasperini è pronto a schierare il trio difensivo composto da Mancini-Ziolkowski-Hermoso (non al meglio a causa della pubalgia) davanti a Svilar, mentre sulle fasce confermati Celik a destra e Wesley a sinistra. A centrocampo la solita coppia Cristante-Koné, sulla trequarti Soulé e Dybala alle spalle di Ferguson.
DOVE VEDERE ROMA-GENOA IN TV E IN STREAMING
Imbarazzo della scelta per i tifosi che vorranno vedere il match. Roma-Genoa sarà trasmesso sia su DAZN sia su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport). Per quanto riguarda DAZN, è necessario connettersi all'app tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.
LE PROBABILI FORMAZIONI
ROMA: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson.
GENOA: Sommariva; Østigård, Otoa, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martín; Ekuban, Vitinha.
LE QUOTE
|ROMA-GENOA
|1
|X
|2
|EUROBET
|1.60
|3.65
|6.20
|SISAL
|1.60
|3.60
|6.50
|PLANETWIN365
|1.62
|3.50
|6.50
|SNAI
|1.60
|3.70
|6.25
