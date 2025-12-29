ROMA-GENOA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Torna in campo la Roma dopo la festività natalizie e oggi alle ore 20:45 affronterà il Genoa diDe Rossi allo Stadio Olimpico nel match valido per la diciassettesima giornata di Serie A. I giallorossi si trovano in quinta posizione con 30 punti (-2 dalla Juventus quarta), mentre il Grifone è diciassettesimo a quota 14.

Gasperini è pronto a schierare il trio difensivo composto da Mancini-Ziolkowski-Hermoso (non al meglio a causa della pubalgia) davanti a Svilar, mentre sulle fasce confermati Celik a destra e Wesley a sinistra. A centrocampo la solita coppia Cristante-Koné, sulla trequarti Soulé e Dybala alle spalle di Ferguson.

DOVE VEDERE ROMA-GENOA IN TV E IN STREAMING

Imbarazzo della scelta per i tifosi che vorranno vedere il match. Roma-Genoa sarà trasmesso sia su DAZN sia su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport). Per quanto riguarda DAZN, è necessario connettersi all'app tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson.

GENOA: Sommariva; Østigård, Otoa, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martín; Ekuban, Vitinha.

LE QUOTE

ROMA-GENOA 1 X 2 EUROBET 1.60 3.65 6.20 SISAL 1.60 3.60 6.50 PLANETWIN365 1.62 3.50 6.50 SNAI 1.60 3.70 6.25

