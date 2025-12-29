Roma da record in Serie A nel 2025: 26 vittorie, nessuna come lei. È la quarta volta che ottiene più di 25 successi in un anno solare

La Roma spazza via il Genoa di De Rossi con un secco 3-1 grazie alle reti di Soulé, Koné e Ferguson e si riprende il quarto posto in classifica. Come riportato dal portale di statistiche OptaPaolo, la squadra giallorossa ha ottenuto 26 vittorie in Serie A nel 2025 e nessuna ha fatto meglio di lei. Inoltre è la quarta volta che ha messo a referto più di 25 successi in un anno solare nella massima serie: erano stati 26 nel 2006 e nel 2016 e 28 nel 2017.

