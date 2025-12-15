ROMA-COMO: le formazioni ufficiali. Ferguson in attacco con Soulé e Pellegrini a supporto (FOTO e VIDEO)

Dimenticare le ultime due sconfitte in campionato e riprendere subito la marcia. È questo l'obiettivo della Roma, che questa sera alle 20:45 ospita all'Olimpico il Como nel posticipo della quindicesima giornata di Serie A. I giallorossi, scivolati al quarto posto dopo i ko contro Napoli e Cagliari, cercano tre punti fondamentali per rimanere agganciati al treno di testa. Di fronte, però, troveranno una squadra in salute, settima in classifica e distante solo tre lunghezze.

Gasperini scioglie il dubbio in attacco e si affida a Ferguson come unica punta. L'irlandese sarà supportato dalla coppia Soulé-Pellegrini. A centrocampo confermati Koné e Cristante, mentre sulle fasce agiranno Wesley a destra e Rensch a sinistra. In difesa, il terzetto davanti a Svilar sarà composto da Mancini, Ndicka e Hermoso.





LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Wesley, Cristante (C), Koné, Rensch; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

A disp.: Gollini, Vasquez, Ziolkowski, Ghilardi, Angeliño, Tsimikas, Pisilli, Bah, El Shaarawy, Bailey, Baldanzi.

All.: Gasperini.

COMO (4‑2‑3‑1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Addai, Baturina, Diao; Nico Paz.

A disp.: Vigorito, Cavlina, Kempf, Moreno, Baturina, Smolcic, Van Der Brempt, Cerri, Diao, Vojvoda, Kuhn.

All.: Fabregas.

Arbitro: Feliciani. Assistenti: Scatragli-Palermo. IV Ufficiale: Massimi. Var: Mazzoleni. Avar: Giua.

PREPARTITA

