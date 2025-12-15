Nonostante il posticipo serale di un lunedì di dicembre, la risposta del pubblico giallorosso non si fa attendere. Per la sfida contro il Como, valida per la quindicesima giornata di Serie A, sono infatti 60.207 gli spettatori presenti sugli spalti dello Stadio Olimpico. Il dato sull'affluenza conferma la costante e massiccia partecipazione dei tifosi per le gare interne della Roma.
Roma-Como, il dato del pubblico: 60.207 tifosi presenti allo stadio
15/12/2025 alle 21:08.
