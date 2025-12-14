Roma-Como: i convocati di Fabregas (FOTO)

Cesc Fabregas ha diramato la lista dei giocatori convocati per il match di domani sera contro la Roma, allo Stadio Olimpico. Ecco i calciatori sui quali potrà contare l'allenatore del Como:
Portieri: Butez, Vigorito, Cavlina.
Difensori: Kempf, Valle, Ramon, Alberto Moreno, Posch, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van der Brempt.
Centrocampisti: Caqueret, Paz, Baturina, Da Cunha, Le Borgne
Attaccanti: Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Diao, Addai, Cerri.
Our team for tomorrow ? pic.twitter.com/Qm2NVzWWSN
— Como1907 (@Como_1907) December 14, 2025