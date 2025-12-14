Clicky

Roma-Como: i convocati di Fabregas (FOTO)

14/12/2025 alle 21:46.
Cesc Fabregas ha diramato la lista dei giocatori convocati per il match di domani sera contro la Roma, allo Stadio Olimpico. Ecco i calciatori sui quali potrà contare l'allenatore del Como:

Portieri: Butez, Vigorito, Cavlina.
Difensori: Kempf, Valle, Ramon, Alberto Moreno, Posch, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van der Brempt.
Centrocampisti: Caqueret, Paz, Baturina, Da Cunha, Le Borgne
Attaccanti: Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Diao, Addai, Cerri.