ROMA-COMO: dove vederla in tv, probabili formazioni e quote

La Roma vuole riscattare la doppia sconfitta con Napoli e Cagliari e oggi alle ore 20:45 affronta il Como nella delicatissima partita valida per la quindicesima giornata di Serie A. I giallorossi sono scivolati al quarto posto in classifica con 27 punti, mentre i lariani sono settimi a quota 24.

Gasperini è intenzionato a effettuare diversi cambi rispetto alla trasferta di Glasgow: in difesa confermato il trio Mancini-Ndicka-Hermoso a protezione della porta di Svilar, sulla destra Wesley e a sinistra Rensch (al posto dello squalificato Celik). A centrocampo la coppia formata da Koné e Cristante, dato che El Aynaoui non ha ricevuto l'ok da parte del Marocco e non è stato convocato per il match odierno. Sulla trequarti il duo Soulé-Pellegrini e in attacco c'è il ballottaggio tra Ferguson e Dybala.

DOVE VEDERE ROMA-COMO IN TV E IN STREAMING

Imbarazzo della scelta per i tifosi che vorranno vedere il match. Roma-Como sarà trasmesso sia su DAZN sia su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport). Per quanto riguarda DAZN, è necessario connettersi all'app tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

COMO: Butez; Smolcic, Ramón, D. Carlos, Valle; Da Cunha, Caqueret; Rodriguez, Paz, Diao; Douvikas.

LE QUOTE

ROMA-COMO 1 X 2 EUROBET 2.25 3.05 3.50 SISAL 2.25 3.00 3.50 PLANETWIN365 2.30 3.00 3.50 SNAI 2.25 3.10 3.50

