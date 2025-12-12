Primavera, ROMA-LAZIO 1-0 (35' Litti): segui in tempo reale. Giallorossi in vantaggio (FOTO)

Al Tre Fontane va in scena il derby Primavera. Alle 18.00 i ragazzi di Federico Guidi ospitano i rivali biancocelesti nella 15esima giornata del campionato Primavera 1. Per l'occasione il tecnico giallorosso schiera Arena in attacco supportato da Di Nunzio e Della Rocca.
IL TABELLINO
ROMA: Zelezny; Terlizzi, Seck, Nardin; Sangaré, Romano, Bah, Litti; Di Nunzio, Della Rocca; Arena.
A disp.: Stomeo, Marchetti, Almaviva, Mirra, Morucci, Cama, Panico, Lulli, Maccaroni, Paratici, Forte.
All.: Guidi.
LAZIO: Pannozzo; Ciucci, Bordon, Bordoni; Ferrari, Baldi, Pinelli, Farcomeni, Cuzzarella; Saná Fernandes, Serra.
A disp.: Bosi, Calvani, Battisti, Sulejmani, Marinaj, Canali, Munoz, Montano, Iorio, Pernaselci, Cangemi.
All.: Scalisi.
Arbitro: Alessandro Silvestri. Assistenti: Giampaolo Jorgji - Andrea Romagnoli.
Rete: 35' Litti.
LA CRONACA DELLA PARTITA
PRIMO TEMPO
35' - GOL DELLA ROMA!!! Della Rocca innesca Arena che tenta la conclusione, sulla ribattuta si avventa Litti e firma il vantaggio.
21' - Prima occasione per la Lazio, Zelezny respinge la conclusione di Serra.
15' - Ci prova Romano su punizione, il portiere si distende e devia in corner.
14' - Di Nunzio si guadagna una punizione sui 30 metri da posizione centrale.
1' - Al via il match.