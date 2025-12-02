Paparesta: "Rrahmani-Koné? Fallo evidente. Il difensore del Napoli alza la gamba per sgambettare il centrocampista della Roma"

SPORTITALIA - Gianluca Paparesta, ex arbitro di Serie A, è stato invitato come ospite durante una trasmissione dell'emittente televisiva e tra i vari temi trattati si è soffermato sul contatto tra Amir Rrahmani e Manu Koné, da cui è partita l'azione del gol che ha deciso Roma-Napoli. Ecco le sue parole: "Non è stata una partita bellissima. Il gol è viziato dal fallo di Rrahmani su Koné. Adesso si dice: 'No, però ha toccato prima un attimo il pallone, ha sfiorato il pallone, poi ha preso le gambe del giocatore della Roma'. Ha alzato le gambe per sgambettare e ostacolare il centrocampista, quindi il fallo è evidente. C'è questo contatto sul pallone e poi il piede del giocatore del Napoli non rimane fermo a terra ma lo alza. Se non è fallo questo, allora non lo so.... Se lui avesse lasciato il piede a terra, sarebbe andato benissimo, ma quando tu alzi la gamba è per evitare che il giocatore della Roma possa riprendere il pallone e ritornare a giocare. Questo è un fallo".