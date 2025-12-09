Open Var, De Marco su Celik-Folorunsho: "Corretto il cartellino rosso"

Nel corso di Open Var, trasmissione di DAZN dedicata all'approfondimento degli episodi arbitrali che hanno caratterizzato l'ultima giornata di Serie A, Andrea De Marco, responsabile rapporti istituzionali CAN A e B, ha commentato le scelte di Zufferli. "Il VAR dimostra la sua utilità soprattutto in questi casi, per l'arbitro era difficile capire se fosse dentro o fuori, in velocità è difficile. Il VAR stabilisce in maniera oggettiva si stabilisce se il contatto è fuori o dentro l’area. Viene richiamato perché c'è la chiara opportunità di segnare una rete da parte del Cagliari. Per quanto riguarda la decisione, ci sono tutti i parametri ovvero direzione del pallone, possesso del pallone, distanza dai giocatori avversari e dalla porta. Bravissimo Guida a richiamare Zufferli, corretta la decisione".

