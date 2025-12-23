Open VAR, De Marco: "Step on foot Pellegrini-Bremer? Non è netto, contatto marginale"

Il pestone di Bremer ai danni di Lorenzo Pellegrini non era punibile. Lo ha spiegato nel corso di Open Var, trasmissione di DAZN dedicata all'approfondimento degli episodi arbitrali che hanno caratterizzato l'ultima giornata di Serie A, Andrea De Marco, responsabile rapporti istituzionali CAN A e B. Ecco le sue parole: "Lo step on foot è punibile quando c'è un contatto netto, di una certa intensità, in questo caso è marginale e quindi non va punito con il fallo".

