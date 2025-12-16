Mario Rui: "La Roma ha una squadra fortissima. Favorite per lo Scudetto? Aggiungiamo anche i giallorossi"

RAI RADIO 1 - Mario Rui, ex laterale della Roma e del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della trasmissione radiofonica e ha parlato del campionato e della squadra di Gasperini. Ecco le sue parole: "Mi aspettavo quest'equilibrio in Serie A. Tante squadre si sono rinforzate coi calciatori, altre con gli arrivi di nuovi allenatori. Mi aspettavo una stagione così bella e intensa".

Ti aspettavi questo bell'impatto di Gasperini alla Roma?

"La Roma resta una squadra fortissima, al di là delle annate meno o più positive. Gasperini ha sempre fatto un grandissimo lavoro, lo si è visto nel ciclo all'Atalanta. Sapevo che avrebbe trasmesso la sua identità alla Roma e che la Roma avrebbe fatto un grandissimo campionato".

Napoli e Inter favorite?

"Aggiungiamo anche il Milan e la stessa Roma. E poi anche la Juventus con l'arrivo di Spalletti potrà fare una seconda parte di stagione molto importante".

Al momento sei svincolato.

"Ripartirò sicuramente a gennaio. Abbiamo delle soluzioni molto interessanti, che piacciono sia a me che alla famiglia. Saremo pronti a ricominciare già da gennaio. Non mi sono mai fermato, mi sono sempre allenato, sto bene e sono pronto a ripartire".

Possibilità in Serie A?

"Non sono rimasto perché cercavo un'esperienza diversa, ho rifiutato parecchie opportunità in Italia. Per ora ci sono ancora 2-3 possibilità, dobbiamo ancora vedere e parlare. Per ora c'è il 40-50% di possibilità di tornare in Italia. Valuterò insieme al mio agente e alla mia famiglia e poi deciderò".