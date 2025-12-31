Lecce-Roma: vietata la vendita dei biglietti per i residenti nel Lazio

Vietata la vendita dei biglietti per i residenti nel Lazio in vista di Lecce-Roma in programma il 6 gennaio. Ecco quanto riportato dal sito ufficiale della Prefettura di Lecce:

"Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, nella seduta del 30 dicembre ultimo scorso ha ravvisato il concreto pericolo di azioni violente da parte delle tifoserie appartenenti alle squadre di calcio di Lecce e Roma, analogamente a quanto avvenuto in occasione di altri incontri, attesa la sussistenza di una grande rivalità che le vede contrapposte da tempo. Atteso quanto sopra il citato Consesso, non potendo escludere che si possano verificare gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione dell’incontro che si disputerà il 6 gennaio 2026 presso lo stadio di Lecce, ha chiesto al Prefetto di Lecce di valutare, quale misura preventiva, l’adozione dei provvedimenti di divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella regione Lazio e vendita dei tagliandi per il settore ospiti ai soli sottoscrittori del programma di fidelizzazione della A.S. Roma residenti in regioni diverse dal Lazio, nel limite stabilito di numero 350 tagliandi. Ravvisata, pertanto, la necessità e l’urgenza di adottare le necessarie misure finalizzate ad assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione della predetta gara sportiva, la Prefettura di Lecce, in aderenza alle osservazioni del succitato Comitato e come convenuto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 30 dicembre 2025, con apposito provvedimento adottato in data odierna, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella regione Lazio e vendita dei tagliandi per il settore ospiti ai soli sottoscrittori del programma di fidelizzazione della A.S. Roma residenti in regioni diverse dal Lazio, nel limite stabilito di numero 350 tagliandi."