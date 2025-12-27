Lazio in silenzio stampa dopo il match con l'Udinese: "Chiediamo rispetto ed uniformità di giudizio"

Nel match delle 18:00, l'Udinese ha fermato la Lazio sull'1-1 grazie ad un gol all'ultimo respiro di Davis. La rete del pareggio, però, ha generato non poche critiche per un possibile fallo di mano di un calciatore friulano non sanzionato dall'arbitro. Neanche il VAR ha deciso di richiamare il direttore di gara, confermando la validità del gol e fissando il risultato sull'1-1. La situazione non è andata giù alla Lazio che oltre a dichiarare il silenzio stampa, ha emesso un comunicato riguardo le ultime direzioni arbitrali che li ha visti più volte sfavoriti.

"Nel rispetto del lavoro e dell’impegno della classe arbitrale, continuiamo a registrare con crescente amarezza una serie di errori sempre a nostro sfavore, ripetuti e difficili da comprendere. La S.S. Lazio chiede rispetto, uniformità di giudizio e maggiore attenzione: episodi che stanno incidendo in modo evidente sul lavoro della squadra e sull’equità della competizione, generando rilevanti danni economici al Club e ledendo profondamente la passione, l’impegno e i sacrifici di una tifoseria che sostiene questi colori, in ogni stadio e in ogni contesto".

