Juventus-Roma, solo 20' per Bailey: problema al flessore della coscia sinistra. Gasp: "Ha avuto un risentimento"

All’Allianz Stadium di Torino sta andando in scena il delicatissimo scontro Champions tra Juventus e Roma, valido per la sedicesima giornata di Serie A. Gian Piero Gasperini ha provato a ribaltare le sorti del match inserendo Leon Bailey al 53' al posto di Lorenzo Pellegrini, ma la partita del giamaicano è durata appena 20 minuti: l'esterno è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un problema al flessore della coscia sinistra dopo un'accelerazione e al suo posto è entrato Stephan El Shaarawy.

Nel post partita il tecnico Gian Piero Gasperini ha chiarito le condizioni di Bailey ai microfoni di Dazn: "Ha avuto un risentimento ed è dovuto uscire".