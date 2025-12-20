Juventus-Roma, i convocati di Spalletti: out Cabal, ci sono Milik e Rugani

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la partita di stasera tra Juventus e Roma. Il tecnico bianconero avrà a disposizione quasi tutti, fatta eccezione per Vlahovic, ai box già da un po', e Cabal che non ha recuperato da un affaticamento. Sono invece presenti Rugani e Milik, assente da oltre 570 giorni. Ecco i convocati di Spalletti.
1 Perin
3 Bremer
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
10 Yildiz
11 Zhegrova
14 Milik
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
21 Miretti
22 McKennie
24 Rugani
25 Joao Mario
27 Cambiaso
30 David
40 Rouhi
42 Scaglia
44 Pedro Felipe
(juventus.com)
