Juventus-Roma, i convocati di Spalletti: out Cabal, ci sono Milik e Rugani

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la partita di stasera tra Juventus e Roma. Il tecnico bianconero avrà a disposizione quasi tutti, fatta eccezione per Vlahovic, ai box già da un po', e Cabal che non ha recuperato da un affaticamento. Sono invece presenti Rugani e Milik, assente da oltre 570 giorni. Ecco i convocati di Spalletti.

1 Perin

3 Bremer

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

10 Yildiz

11 Zhegrova

14 Milik

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

24 Rugani

25 Joao Mario

27 Cambiaso

30 David

40 Rouhi

42 Scaglia

44 Pedro Felipe

(juventus.com)