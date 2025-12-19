Juventus-Roma, i convocati di Gasperini: out Dovbyk, c'è Hermoso. Presenti anche i giovani Sangaré, Mirra e Bah

Poche ore prima della partenza per Torino, Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per il big match di domani sera contro la Juventus. Ancora non ha recuperato dall'infortunio Artem Dovbyk. Tra i convocati invece Hermoso, di cui il tecnico aveva reso noto un problemino fisico in conferenza. Aggregati alla prima squadra anche i giovani Bah, Sangaré e Mirra, che ha scelto il numero 76. Assenti ovviamente Ndicka ed El Aynaoui, impegnati con le proprie nazionali in coppa d'Africa.

La lista dei convocati

Portieri: Svilar, Gollini, Vasquez

Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Sangaré, Mirra, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Kone, Baldanzi, Pisilli, Bah

Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy

(asroma.com)

