Juventus-Roma, Hermoso verso il forfait: filtra pessimismo sulle sue condizioni

Altra tegola per Gian Piero Gasperini. Dopo la partenza di Evan Ndicka per la Coppa d'Africa, molto probabilmente il tecnico della Roma dovrà fare a meno anche di Mario Hermoso per la sfida di stasera contro la Juventus. In conferenza stampa l'allenatore di Grugliasco aveva preannunciato che lo spagnolo aveva accusato un piccolo affaticamento e che le sue condizioni sarebbero state da valutare. Come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo sul suo canale Telegram, però, attualmente c'è pessimismo sulle condizioni di Hermoso che dunque potrebbe non prendere parte alla gara di questa sera.