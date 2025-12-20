Juventus-Roma, Gasperini boccia Ferguson: "Tra lui e Dybala, tutta la vita l'argentino"

Clamorosa bocciatura di Gian Piero Gasperini nei confronti di Evan Ferguson al termine di Juventus-Roma, big match terminato con il risultato di 2-1 per i bianconeri. L'allenatore giallorosso ha nuovamente preferito Paulo Dybala nel ruolo di centravanti, lasciando in panchina l'attaccante irlandese fino al minuto 56 e in conferenza stampa ha spiegato in modo nettissimo il motivo della sua scelta: "Mi hanno chiesto perché ho messo Dybala e non Ferguson dall'inizio. Io tutta la vita Dybala, anche nel ruolo di centravanti. Se devo scegliere tra lui e Ferguson dico tutta la vita Dybala. È una scelta e non è la prima volta che la faccio perché credo così. Se poi il centravanti deve essere alto 190 centimetri, dipende. Se la scelta è questa qui, io punto su Dybala".