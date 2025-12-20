Juventus-Roma, applausi dei tifosi bianconeri per Dybala al momento del cambio: la Joya ringrazia il pubblico (FOTO)

All’Allianz Stadium di Torino sta andando in scena il delicatissimo scontro Champions tra Juventus e Roma, valido per la sedicesima giornata di Serie A. Si tratta di una partita speciale per Paulo Dybala, schierato dal 1’ da Gian Piero Gasperini al centro dell’attacco nel ruolo di falso nove. L’argentino è molto legato al club bianconero, dove ha giocato dal 2015 al 2022, e anche in questa occasione i tifosi lo hanno accolto con degli applausi. La scena si è ripetuta al minuto 55, quando la Joya ha lasciato il campo per fare spazio a Evan Ferguson: al momento della sostituzione i sostenitori della Juventus hanno applaudito il numero 21, il quale ha ringraziato i tifosi all'uscita del campo.

(foto Sky Sport)