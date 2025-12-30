Clicky

Giudice Sportivo: nessuna sanzione per la Roma. Restano in diffida Hermoso, Mancini, Wesley e Cristante

30/12/2025 alle 17:58.
Conclusa la diciassettesima giornata di campionato, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha comunicato le decisioni disciplinari. Nessuna sanzione è stata comminata a giocatori della Roma dopo la vittoria per 3-1 contro il Genoa.

La lista dei giocatori giallorossi in diffida resta dunque invariata, con quattro elementi a rischio squalifica alla prossima ammonizione: si tratta di Mario Hermoso, Gianluca Mancini, Wesley e Bryan Cristante.

Nessuna squalifica da registrare nemmeno per l'Atalanta, prossima avversaria della Roma il 3 gennaio. Il tecnico Palladino avrà dunque a disposizione l'intera rosa, al netto degli infortunati.

(legaseriea.it)

