Giudice Sportivo: Mancini e Wesley entrano in diffida. Un turno per Koopmeiners, salta la Roma

Conclusa la 15esima giornata di campionato, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, ha comunicato le decisioni assunte. Per quanto riguarda la Roma, Wesley e Mancini entrano in diffida dopo le ammonizioni durante la sfida con il Como. Seconda sanzione, invece, per El Shaarawy. Un turno di squalifica per Koopmeiners che salterà Juventus-Roma.

Resta in diffida Hermoso.

Dopo la gara con la Roma, c'è anche un turno di stop per Cesc Fabregas con ammenda di 5mila euro: "Già diffidato (Quinta sanzione); per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un collaboratore della squadra avversaria", si legge nella nota della Lega.

(legaseriea.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE