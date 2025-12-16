Giudice Sportivo: Mancini e Wesley entrano in diffida. Un turno per Koopmeiners, salta la Roma

Conclusa la 15esima giornata di campionato, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, ha comunicato le decisioni assunte. Per quanto riguarda la Roma, Wesley e Mancini entrano in diffida dopo le ammonizioni durante la sfida con il Como. Seconda sanzione, invece, per El Shaarawy. Un turno di squalifica per Koopmeiners che salterà Juventus-Roma.
Resta in diffida Hermoso.
Dopo la gara con la Roma, c'è anche un turno di stop per Cesc Fabregas con ammenda di 5mila euro: "Già diffidato (Quinta sanzione); per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un collaboratore della squadra avversaria", si legge nella nota della Lega.
(legaseriea.it)