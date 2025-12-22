Giudice Sportivo: Cristante entra in diffida, prima sanzione per Koné e Soulé. Leali salta Roma-Genoa

Conclusa la sedicesima giornata di campionato il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, ha comunicato le decisioni assunte: per quanto riguarda la Roma, Bryan Cristante ha ricevuto la quarta ammonizione ed è entrato in diffida. Prima sanzione, invece, per Manu Koné e Matias Soulé.

Squalificato Nicola Leali: il portiere del Genoa, espulso contro l'Atalanta, non ci sarà in occasione del match contro la Roma, in programma lunedì alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Out anche il preparatore dei portieri Alessio Scarpi "per avere, al 25° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, rivolto una critica irrispettosa all'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale" e l'operatore sanitario Pietro Cistaro "per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara".

(legaseriea.it)