Giudice Sportivo: ammenda di 10mila euro alla Roma per lancio di fumogeni e cori denigratori

Il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha reso noto le decisioni per quanto riguarda la 13a giornata. Per la Roma "ammenda di € 10.000,00: per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi e due fumogeni nel recinto di giuoco; per avere inoltre, al 50° del secondo tempo, rivolto un coro denigratorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS." Prima sanzione per Stephan EL Shaarawy, seconda per Tommaso Baldanzi e terza per Bryan Cristante ed Evan Ndicka. Nessun diffidato al momento in casa giallorossa.

(legaseria.it)