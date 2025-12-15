Genoa, De Rossi: "Non parlatemi dei social, sono veleno. A Roma mi massacravano, ma in campo ricevevo sempre ovazioni"

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa in seguito alla sconfitta per 1-2 contro l'Inter e tra i vari temi trattati ha difeso il suo portiere Nicola Leali, il quale ha ricevuto diverse critiche sui social. Ecco le sue parole.

Sui social si parla molto di Leali.

“Leali ha salvato una palla su Pio Esposito e una su Thuram, ha fatto buone uscite e ha giocato bene con i piedi. Come tutti i giocator ha fatto cose buone e cose meno. Per me i social non esistono. Per me esiste il tifoso del Genoa e si è visto oggi. A me massacravano sui social a Roma e in campo mi hanno fatto sempre tante ovazioni. Non ho mai guardato i social in queste settimane, sono veleno e lo dico esagerando. Se non ti interessa, leggi il commento e qualcosa dentro ti rimane. A me non interessa e non parlatemene più (sorride, ndr)”.