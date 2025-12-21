Genoa, De Rossi: "Ho subito guardato sul calendario le gare con Roma e Lazio. Ho sempre desiderato che vincesse, ma per una settimana dovrò lavorare per batterla..."

DAZN - Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha rilasciato un'intervista alla piattaforma streaming e, in attesa dell'uscita della versione integrale (26 dicembre), nell'anticipazione mandata in onda questa sera DDR ha parlato del suo rapporto con la Roma e della sfida contro i giallorossi.

Quando sei diventato allenatore del Genoa hai subito guardato il calendario e visto quando saresti tornato a Roma?

"Sì, ho guardato quando avrei giocato con la Roma e la Lazio (ride, ndr)".

Non vedi l'ora?

"Si tratta di una sensazione particolare. Da bambino la vivi in un modo, da ragazzo del settore giovanile in un'altra maniera, da giocatore in maniera focosissima e da allenatore in modo folle. Ho sempre desiderato tutti i giorni che la Roma vincesse, questa è la cosa che mi fa più ridere. Per una settimana dovrò lavorare per far perdere la Roma..."