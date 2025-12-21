Sconfitta nel finale per il Genoa contro l'Atalanta: decisivo il gol segnato da Hien al 94esimo minuto di gioco, quando il risultato sembrava indirizzato verso un pareggio. Oltretutto, Daniele De Rossi contro la Roma non potrà contare su Nicola Leali. Il portiere del Genoa è stato espulso al 3' di gioco nella gara in corso contro l'Atalanta. Il tecnico del Grifone dovrà quindi affidarsi al portiere di riserva nel match contro i giallorossi, in programma lunedì 29.
Genoa-Atalanta 0-1: decide Hien al 94'. Epulso Leali, salta la Roma
21/12/2025 alle 20:57.