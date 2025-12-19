Gasperini: "A Roma sto benissimo, speriamo di continuare così. Se ho chiesto regali a Massara? A Roma ci sono dolci buoni..." (VIDEO)

Alla vigilia del big match dell'Allianz Stadium, Gian Piero Gasperini ha presentato la sfida contro la Juventus ai microfoni di Sky Sport. L'allenatore giallorosso si è detto pronto ad affrontare una gara "molto attesa", ha parlato del suo rapporto con Spalletti, delle condizioni di Dybala e ha glissato con una battuta sulle richieste per il mercato di gennaio.

(...)

Ci sono diversi punti in comune tra lei e Spalletti, che qui a Roma è stato sei anni e ha lasciato il segno. Che rapporto ha con Spalletti?

"Abbiamo un buon rapporto: chiaro che quando era allenatore della Nazionale avevamo più occasione di vederci e sentirci. Adesso meno, però ci rivediamo sicuramente con affetto e grande piacere".

C’è stata una "scelta" anche per Gasperini, in estate, tra Roma e Juve...

"Sono arrivato a Roma e fino adesso è andata benissimo, speriamo di continuare perché qui c’è un bellissimo ambiente, una squadra che mi ha seguito da subito, ragazzi con cui abbiamo passato questi mesi con grandi motivazioni. Adesso siamo quasi a metà del campionato e vorremmo continuare così".

Un ex molto atteso e amato è Dybala. A che punto è la sua condizione e c’è possibilità che parta titolare?

"Fisicamente ha superato i suoi problemi, si sta allenando bene, chiaro che tutti speriamo e ci auguriamo che raggiunga i migliori valori sia quando sprinta sia quando calcia, che sono le cose che piacciono a tutti".

Ha già chiesto a Massara dei regalini per Natale?

"A Roma ci sono un sacco di dolci buoni... (ride, ndr). Per fortuna Natale è ancora nell’anno vecchio e quindi per adesso ci accontentiamo, stando attenti alla linea...".

(sport.sky.it)