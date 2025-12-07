Frenata Roma: non perdeva due gare di fila da inizio anno. A secco di gol per due match come a fine 2024

Una serata da dimenticare per la Roma, che a Cagliari incappa in una sconfitta che fa rumore e segna due record negativi in questo 2025. Come riportato dal portale di statistiche Opta, per i giallorossi si tratta della seconda sconfitta consecutiva in campionato, un evento che non si verificava dall'inizio dell'anno solare.

E non è l'unico dato negativo: la squadra di Gasperini è rimasta a secco di gol per due partite di fila in Serie A, una sterilità offensiva che non si registrava da quasi un anno esatto.

L'ultima volta che la Roma non era riuscita a segnare per due match consecutivi nel massimo campionato risaliva infatti al periodo tra novembre e dicembre 2024, quando incassò due sconfitte contro Napoli e Atalanta. Una "caduta", come la definisce Opta, che interrompe un percorso fin qui molto positivo.