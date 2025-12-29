FOTO - Roma-Genoa 3-1

Una Roma cinica e a tratti dominante batte 3-1 il Genoa di Daniele De Rossi. I giallorossi mettono in ghiaccio la partita già nel primo tempo: sblocca Matías Soulé al 14', raddoppia Manu Koné al 19' e cala il tris Evan Ferguson al 31'. La frazione si chiude con un palo dello stesso Koné (a cui viene anche annullato un gol) e un brivido per un contatto in area tra Svilar e Ostigard. Nella ripresa, la squadra di Gasperini controlla il match, con un ampio turnover nel finale, subendo solo all'87' il gol della bandiera di Ekhator. Ecco le foto della partita:



