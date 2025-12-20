FOTO – Juventus-Roma 1-0 HT

All'Allianz Stadium di Torino sta andando in scena il delicatissimo scontro Champions tra Juventus e Roma, valido per la sedicesima giornata diSerie A, e dopo i primi 45 minuti di gioco il risultato è di 1-0 per i padroni di casa. La prima conclusione della Roma arriva intorno al 10’ e il tiro di Dybala, in seguito a una triangolazione con Pellegrini e Koné, viene facilmente bloccato da Di Gregorio. Al minuto 22 si svegliano i bianconeri con una doppia occasione: prima Openda anticipa Svilar ma non riesce a servire il compagno in area e successivamente Thuram calcia alto su suggerimento dell’attaccante belga. La partita è molto bloccata e la Roma ci prova con Pellegrini, ma il suo tiro dall’interno dell’area finisce alto. Al 38’ si accende Wesley, va sul fondo e crossa basso per Dybala, ma l’argentino non riesce a girare in porta. I giallorossi prendono coraggio ed è ancora Pellegrini a calciare senza però impensierire Di Gregorio. L’occasione più grande arriva al 43’: Conceicao si presenta davanti a Svilar dopo una combinazione in area, il portiere ipnotizza l’esterno portoghese e respinge con i piedi nonostante il tiro da posizione ravvicinata. Meno di 60 secondi dopo l’azione si ripete e questa volta l’esito è diverso: tocco di esterno di Cambiaso per Conceicao, il portoghese incrocia con il sinistro e buca Svilar da pochi passi. La Juventus sblocca così la gara e va in vantaggio a un minuto dalla conclusione della prima frazione di gioco sfruttando una disattenzione difensiva della Roma. Ecco i migliori scatti del primo tempo.