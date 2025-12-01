Florenzi: "Contatto Rrahmani-Koné? Il centrocampista prova anche a rialzarsi, non è fallo e lo si capisce dalla sua reazione" (VIDEO)

SKY SPORT - Alessandro Florenzi, ex calciatore della Roma, è stato invitato come ospite nella trasmissione 'Sky Calcio Club' e tra i vari temi trattati ha commentato il contatto tra Amir Rrhamani e Manu Koné, da cui è partita l'azione del gol che ha deciso Roma-Napoli. Ecco le sue parole: "Koné prova anche a rialzarsi. Lui cade male perché lui ha capito che Rrahmani gli tocca prima il pallone e quindi prova a rialzarsi per riprenderlo. A me la reazione di Koné ha fatto capire che non fosse fallo".





