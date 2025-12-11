Como: lesione di alto grado del muscolo adduttore per Morata. Out con la Roma

Alvaro Morata non sarà a disposizione di Cesc Fabregas per la sfida di campionato contro la Roma, prevista per lunedì sera allo Stadio Olimpico. L'assenza dell'attaccante era già nota dopo l'infortunio accusato contro l'Inter e adesso arriva anche la nota ufficiale del Como per comunicare l'entità dell'infortunio dello spagnolo che starà fuori un mese e mezzo: "Como 1907 comunica che il calciatore Alvaro Morata, a seguito degli esami clinici e strumentali successivi all’infortunio riportato durante l’ultima partita di campionato, ha riportato una lesione di alto grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il giocatore ha già iniziato il percorso di trattamento fisioterapico previsto dal protocollo riabilitativo societario.

I tempi di recupero saranno valutati nelle prossime settimane in base all’evoluzione clinica dell’atleta".

(comofootball.com)

