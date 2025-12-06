Como, Fabregas: "Il risultato è pesante, dovremo ripartire da zero. Morata? Si è fatto male all'adduttore"

Al termine del match di Serie A tra Inter e Como, finito con un netto 4-0 in favore dei nerazzurri, Cesc Fabregas è intervenuto ai microfoni di DAZN. Il tecnico dei lariani è tornato anche sull'infortunio di Alvaro Morata, uscito al minuto 33 e in forte dubbio per la prossima gara contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Ecco le sue parole.

Sull'infortunio di Morata

"Sembra che si sia fatto male all'adduttore. Presto sapremo cos'ha. A Sassuolo non si sentiva bene ma Douvikas doveva giocare ugualmente. Oggi però si devono valutare altre scelte. Non centra niente con il centravanti o no. Non penso però che si debba parlare solo di un giocatore".

Sul risultato

"Il risultato è pesante e andiamo a casa con la testa bassa per migliorare. Calcisticamente non vedo una differenza grandissima. Davanti si sono visti attaccanti molto superiori. Abbiamo provato a fare la partita come volevo. I ragazzi hanno fatto tutto e di più, bisogna anche gestire le situazioni. L'Inter gioca a memoria da cinque anni. Si cresce di più con una sconfitta così. Preferisco perdere così e che i ragazzi dicono 'mamma mia, manca tanto'. A livello di tattica e di gioco gli esterni non hanno fatto la differenza che volevo vedere in alcune situazioni. Il secondo gol è arrivato nel momento peggiore e dopo il terzo gol abbiamo mollato. Non voglio essere crudele con i ragazzi. Da domani si parte da zero per lavorare ma si deve accettare, con calma".