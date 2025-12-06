Cagliari-Roma, i convocati di Pisacane: tornano Palestra e Folorunsho. Mina non recupera (FOTO)

Domani alle ore 15 andrà in scena all'Unipol Domus il match tra Cagliari e Roma, valido per la quattordicesima giornata di Serie A. Alla vigilia della partita Fabio Pisacane, allenatore del club sardo, ha diramato l'elenco dei convocati e nella lista tornano Palestra e Folorunsho, i quali erano assenti in Coppa Italia contro il Napoli. Out Mina, che non ha recuperato dalla contusione alla gamba, oltre a Zortea, Mazzitelli, Belotti e Felici.

L'elenco dei convocati

Portieri: Caprile, Radunovic, Ciocci.

Difensori: Palestra, Idrissi, Luperto, Rodriguez, Di Pardo, Obert, Zappa, Pintus.

Centrocampisti: Adopo, Gaetano, Prati, Cavuoti, Folorunsho, Deiola, Rog, Liteta.

Attaccanti: Kiliçsoy, Borrelli, Pavoletti, Luvumbo, Esposito.



