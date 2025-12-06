Cagliari-Roma, i convocati di Pisacane: tornano Palestra e Folorunsho. Mina non recupera (FOTO)

06/12/2025 alle 16:58.
fabio-pisacane

Domani alle ore 15 andrà in scena all'Unipol Domus il match tra Cagliari Roma, valido per la quattordicesima giornata di Serie A. Alla vigilia della partita Fabio Pisacane, allenatore del club sardo, ha diramato l'elenco dei convocati e nella lista tornano Palestra e Folorunsho, i quali erano assenti in Coppa Italia contro il Napoli. Out Mina, che non ha recuperato dalla contusione alla gamba, oltre a Zortea, Mazzitelli, Belotti e Felici.

L'elenco dei convocati

Portieri: Caprile, Radunovic, Ciocci.

Difensori: Palestra, Idrissi, Luperto, Rodriguez, Di Pardo, Obert, Zappa, Pintus.

Centrocampisti: Adopo, Gaetano, Prati, Cavuoti, Folorunsho, Deiola, Rog, Liteta.

Attaccanti: Kiliçsoy, Borrelli, Pavoletti, Luvumbo, Esposito.