CAGLIARI-ROMA: dove vederla in tv, probabili formazioni e quote

La Roma è chiamata a rialzarsi dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli e oggi alle ore 15 sarà impegnata nella complicata trasferta di Cagliari in occasione della quattordicesima giornata di Serie A. I giallorossi sono scivolati al quarto posto in classifica, ma in caso di vittoria aggancerebbero momentaneamente l'Inter in prima posizione.

Gasperini tornerà in panchina dopo aver scontato la squalifica nel turno precedente e ha pochissimi dubbi di formazione: confermato il trio difensivo Mancini-Ndicka-Hermoso davanti a Svilar, sulle fasce spazio a Celik e Tsimikas (al posto dell'infortunato Wesley). A centrocampo ancora la coppia Koné-Cristante, mentre sulla trequarti si affida alla fantasia di Soulé e Pellegrini. In attacco, invece, torna il falso nove e a ricoprire questo ruolo sarà Baldanzi, in netto vantaggio su Dybala.

DOVE VEDERE CAGLIARI-ROMA IN TV E IN STREAMING

Cagliari-Roma sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Per vedere la partita in diretta è necessario connettersi all'app Dazn tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. Inoltre coloro che sono abbonati anche a Sky potranno seguire il match sul canale 214 attivando 'Zona DAZN'.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI: Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto; Palestra, Deiola, Prati, Folorunsho, Obert; Borrelli, Esposito.

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Baldanzi.

LE QUOTE

CAGLIARI-ROMA 1 X 2 EUROBET 5,80 3.60 1.65 SISAL 6.00 3.60 1.65 PLANETWIN365 5.75 3.55 1.67 SNAI 5.75 3.65 1.65

