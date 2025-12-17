Atalanta, Djimsiti salta la Roma: lesione al bicipite femorale destro, out 3 settimane

Tegola per l'Atalanta di Raffaele Palladino. Berat Djimsiti si è infortunato nel match contro il Cagliari e nella mattinata odierna si è sottoposto agli esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione fasciale di primo grado del muscolo bicipite femorale destro. Il difensore centrale albanese resterà ai box per 3 settimane e il suo 2025 è terminato: il calciatore salterà anche la partita contro la Roma (prima gara del 2026), in programma il 3 gennaio alle ore 20:45.