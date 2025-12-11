Atalanta, Bellanova salta la Roma: lesione muscolare del bicipite femorale destro, out 4/5 settimane

Tegola per l'Atalanta di Raffaele Palladino. L'allenatore della Dea dovrà rinunciare per diverse partire a Raoul Bellanova, infortunatosi nel corso della partita di Champions League contro il Chelsea. L'esterno si era immediatamente accasciato a terra e l'esito degli esami strumentali ha confermato le sensazioni negative: lesione muscolare tra il primo e il secondo grado del bicipite femorale destro. Il calciatore resterà ai box per 4/5 settimane e salterà il big match contro la Roma, prima partita del 2026 e in programma il 3 gennaio alle ore 20:45.