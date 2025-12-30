Aia, Rocchi: "Contatto Svilar-Ostigard punibile con il rigore. Se non credono alla nostra buona fede lascio"

Durante Open VAR, il format di Dazn incaricato di analizzare i più importanti episodi arbitrali della giornata, e il designatore Gianluca Rocchi ha parlato del contatto tra Ostigard e Svilar in Roma-Genoa. Ecco le sue parole, sull'episodio e non solo: "Questo è rigore per noi, perché Svilar è in ritardo. Non è rigore se c'è un contrasto fra due giocatori, un body check sarebbe un contatto fortuito, ma qui Svilar cerca il pallone e trova il viso, è punibile. Decisione non semplice, ma da un punto di vista regolamentare è rigore". Ancora, sulle polemiche: "Se qualcuno non crede nella nostra buona fede, io domani mattina lascio. Senza mezze misure. Facciamo ascoltare gli audio degli arbitri anche quando sbagliano, e non è piacevole”.