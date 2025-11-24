Volo giallorosso, la Roma sbanca Cremona ed è in vetta Gasp: “Giocando così è giusto sognare”

LEGGO (F. BALZANI) - Vola, cresce e ora sogna davvero. La Roma di Gasperini domina a Cremona e certifica un primo posto decisamente non casuale. I giallorossi vincono la 12° partita in 16 trasferta in questo 2025. Ad aprire le danze è stato Soulè con un sinistro magico da fuori area dopo che Svilar aveva messo i guantoni per evitare il gol di Bonazzoli. Da quel momento la Roma prende in mano il copione e detta tempi e occasioni. Pellegrini segna in fuorigioco millimetrico, poi è Audero a togliergli il sorriso con un miracolo. Dall'altra parte Svilar evita il pari su Vandeputte.

Nella ripresa i cambi di Gasp fanno la differenza. Il tecnico viene espulso per presunte proteste, non prima di aver fatto entrare Ferguson che dopo 5 minuti trova il primo gol italiano al termine di una bella azione corale. Ancora più bello è il tris firmato da uno straripante Wesley dopo un bello scambio con El Shaarawy. Gasperini esulta in tribuna e i tifosi cantano "Vinceremo il tricolore". Nel finale arriva il gol della bandiera di Folino che non rovina la festa romanista.