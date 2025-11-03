VIDEO - Saelemaekers al veleno: Dybala sbaglia dal dischetto e lui esulta scatenato

Ieri è andata in scena la sfida tra Milan e Roma a San Siro che ha visto i rossoneri imporsi per 1-0 grazie ad una rete di Pavlovic. Nel finale la Roma ha sprecato l'occasione per pareggiare dal dischetto: su rigore Paulo Dybala non è riuscito a ingannare Maignan. Da notare l'esultanza scatenata di Alexis Saelemaekers, l'anno scorso in prestito alla Roma, davanti all'arbitro Guida dopo l'errore dell'ex compagno.

Ora mi spiegate perché Guida redarguisce Saelemaker che esulta?

Non si può nemmeno più esultare? pic.twitter.com/Z3ATqpdJm3 — Piani Mino (@PianiMino) November 2, 2025