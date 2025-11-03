VIDEO - Saelemaekers al veleno: Dybala sbaglia dal dischetto e lui esulta scatenato

03/11/2025 alle 20:34.
xrddae_d6ht8-a620j2020779426t23040221

Ieri è andata in scena la sfida tra Milan e Roma a San Siro che ha visto i rossoneri imporsi per 1-0 grazie ad una rete di Pavlovic. Nel finale la Roma ha sprecato l'occasione per pareggiare dal dischetto: su rigore Paulo Dybala non è riuscito a ingannare Maignan. Da notare l'esultanza scatenata di Alexis Saelemaekers, l'anno scorso in prestito alla Roma, davanti all'arbitro Guida dopo l'errore dell'ex compagno.