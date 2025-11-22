VIDEO - Gasperini su Pisilli: "Gli devo qualcosa, ma davanti ha Koné, Cristante ed El Aynaoui"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cremonese, valido per la dodicesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 15 allo Stadio Zini. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sul poco minutaggio concesso a Niccolò Pisilli: "Gol straordinario in Under 21, lì segna con continuità. E' tra i giovani più interessanti del nostro calcio, ma qui ha davanti Koné, Cristante ed El Aynaoui. Ho puntato più su di loro, ma gli devo sicuramente qualcosa. Giocheremo 16 partite consecutive e il periodo più duro sarà tra dicembre e gennaio, ci sarà bisogno di tutta la rosa".



