VIDEO - Gasperini replica sulla gestione di Pellegrini: "Gioca e fa bene. Chi dovrei togliere?"

Non sono mancate le scintille nella conferenza stampa di Gian Piero Gasperini, in particolare durante un botta e risposta con un giornalista sulla gestione di Lorenzo Pellegrini. Sollecitato sul calo di minutaggio del capitano dopo il gol nel derby, il tecnico ha replicato in modo diretto.

"Abbiamo 25 giocatori, 11 giocano e 14 stanno fuori," ha esordito Gasperini, sottolineando la difficoltà di fare le scelte. L'allenatore ha difeso l'impiego del centrocampista: "Lui gioca, sta facendo bene, qual è il problema?".

Di fronte alla replica del giornalista, che chiedeva se si aspettasse di più dal giocatore per sfruttare l'entusiasmo post-derby, Gasperini ha messo fine alla discussione con una contro-domanda provocatoria: "Se mi dice che deve giocare Pellegrini mi deve dire anche chi vuole togliere… Lei chi vorrebbe togliere? Chi non le piace?".

