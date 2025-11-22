VIDEO - Gasperini: "Margini di miglioramento infiniti. Vetta della classifica? Non è un'impresa dopo 11 partite, ma la strada tracciata è molto buona"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cremonese, valido per la dodicesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 15 allo Stadio Zini. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sui margini di miglioramento della squadra: "Questa squadra sta dando molto. Non si può parlare di impresa dopo 11 partite, ma la strada tracciata è molto buona. La squadra è cresciuta sul piano tecnico e questa è la base, ma tutto può essere migliorato. Sul piano atletico stiamo sicuramente bene, anche dal punto di vista tecnico siamo migliorati rispetto a prima. I margini di miglioramento sono infiniti".

